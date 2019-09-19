Іран пригрозив США і Саудівській Аравії застосуванням сили

Фото: Хабіболлу Сайярі (wikimedia.org)

Таким чином Іран відреагував на звинувачення в атаках на саудівські нафтові об'єкти

На наступний день після того, як США і Саудівська Аравія звинуватили Іран в атаці на саудівські нафтові об'єкти, військове керівництво країни пригрозило застосуванням сили в разі військової конфронтації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Військовий контр-адмірал Ірану Хабіболла Сайярі назвав США і Саудівську Аравію "ворогами" і пригрозив наслідками у випадку "агресії".

"Противники Ірану будуть шкодувати про будь-якої агресії проти нього. Ворог повністю обізнаний про готовність іранських збройних сил і знає, що він пошкодує про це, якщо здійснить будь-яку агресію", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Держсекретар США Майк Помпео назвав атаку на саудівські нафтові об'єкти "військовим актом". Також він заявив, що адміністрація Трампа буде використовувати майбутню зустріч світових лідерів на Генеральній Асамблеї ООН, щоб згуртувати підтримку дій проти Ірану, який заперечує причетність до атак.

Також повідомлялося, що Іран завдав удари по об'єктах нафтової інфраструктури Саудівської Аравії з дозволу верховного керівника країни аятоли Хаменеї.

Президент США Дональд Трамп заявил, що є інші варіанти вирішення конфлікту з Іраном окрім військового. Війну він назвав "крайнім варіантом".