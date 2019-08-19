Иран пригрозил США последствиями из-за ситуации с танкером

Фото: танкер Grace 1 (vesselfinder.com)

Танкер Grace 1 сейчас направляется в международные воды

Министерство иностранных дел Ирана предупредило США о "серьезных последствиях" в случае задержания супертанкера Grace 1, который 19 августа покинул Гибралтар после того, как был задержан там в начале июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AFP.

В частности, МИД Ирана призвал США "не делать ошибок".

"Иран предупредил американских представителей через все возможные каналы ... не делать такой ошибки, потому что она будет иметь серьезные последствия", - заявил пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави.

Напомним, иранский супертанкер Grace 1 был задержан в прошлом месяце в Гибралтаре по просьбе США. Судно подозревалось в доставке нефти в Сирию в обход европейских санкций.

Арест танкера стал причиной дипломатического скандала между Лондоном и Тегераном, который в ответ начал задерживать британские суда.

15 августа правительство Гибралтара решило отпустить танкер и опубликовало объяснение, в котором отметило, что у него есть весомые документальные доказательства, что судно направлялось в Сирию, прежде чем его задержали после входа в британские территориальные воды. Однако от иранского правительства поступили "официальные письменные заверения", что судно не будет разгружаться в Сирии.

После этого власти США потребовали повторно арестовать танкер, однако Гибралтар отказал.

В ночь на 19 августа судно вышло из акватории Гибралтара и направилось в международные воды. В США заявили, что они были "глубоко разочарованы Великобританией после освобождения танкера из Гибралтара", и предупредили, что порты, банки и другие лица, имеющие дело с судном или его экипажем, могут быть подвергнуты санкциям.