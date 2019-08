Гибралтар отпустит задержанный иранский танкер

Пока нет информации, когда танкер отплывет из Гибралтара

Власти Гибралтара решили отпустить иранский нефтяной танкер Grace 1, который был был арестован 4 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gibraltar Chronicle.

Как сообщается, решение об освобождении танкера было принято за несколько часов после того, как Соединенные Штаты Америки в последний момент применили юридические шаги с целью дальнейшего задержания танкера.

Однако главный судья Энтони Дадли заявил, что в суд не поступила заявка США.

Правительство Гибралтара опубликовало объяснение, в котором отметило, что у него были весомые документальные доказательства того, что судно направлялось в Сирию, прежде чем его задержали после входа в британские территориальные воды. Однако от иранского правительства поступили "официальные письменные заверения", что судно не будет выгружаться в Сирии.

На этом этапе непонятно, когда нефтяной танкер отплывет из Гибралтара, и обратятся ли Соединенные Штаты в суд с просьбой задержать его до того, как это произойдет.

