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Гибралтар отпустит задержанный иранский танкер

Новости » Общество    15.08.2019 - 18:21
Гибралтар отпустит задержанный иранский танкер
Фото: танкер (facebook.com MercoPress)

Пока нет информации, когда танкер отплывет из Гибралтара

Власти Гибралтара решили отпустить иранский нефтяной танкер Grace 1, который был был арестован 4 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gibraltar Chronicle.

Как сообщается, решение об освобождении танкера было принято за несколько часов после того, как Соединенные Штаты Америки в последний момент применили юридические шаги с целью дальнейшего задержания танкера.

Однако главный судья Энтони Дадли заявил, что в суд не поступила заявка США.

Правительство Гибралтара опубликовало объяснение, в котором отметило, что у него были весомые документальные доказательства того, что судно направлялось в Сирию, прежде чем его задержали после входа в британские территориальные воды. Однако от иранского правительства поступили "официальные письменные заверения", что судно не будет выгружаться в Сирии.

На этом этапе непонятно, когда нефтяной танкер отплывет из Гибралтара, и обратятся ли Соединенные Штаты в суд с просьбой задержать его до того, как это произойдет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 4 июля власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. Испанские власти также рассматривали возможность задержания судна, которое подозревается в транспортировке нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Кроме того, 13 августа власти Ирана заявили, что Великобритания в скором времени освободит нефтяной танкер Grace 1. По словам заместителя главы Иранской судоходной организации Джалил Эслами, Британия планирует освободить Grace 1 после обмена документами.

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