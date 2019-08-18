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Гибралтар отказал США в требовании арестовать иранский танкер

Новости » Политика    18.08.2019 - 17:51
Гибралтар отказал США в требовании арестовать иранский танкер
Фото: танкер Grace 1 (vesselfinder.com)

Танкер Grace 1 не будет повторно задержан властями Гибралтара

Британская заморская территория Гибралтар отказала США в требовании повторно арестовать иранский танкер Grace 1. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте гибралтарского правительства.

Сообщается, что в Центральный орган Гибралтара по вопросам, связанным с международной взаимной правовой помощью, поступил запрос от США с просьбой продлить арест иранского танкера. Однако Гибралтар не смог удовлетворить этот запрос из-за различия в трактовке политики санкций, поскольку "преступления, раскрытые в США, не будут являться преступлениями в Гибралтаре, даже если бы они произошли в Гибралтаре".

"Власти не могут требовать исполнения запросов из-за действия законодательства Европейского союза и различий в режимах санкций, применяемых в отношении Ирана в ЕС и США", - отметили в правительстве Гибралтара.

Напомним, ранее Гибралтар отпустил задержанный иранский танкер после того, как более месяца назад задержал по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. Испанские власти также рассматривали возможность задержания судна, которое подозревается в транспортировке нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Арест танкера стал причиной дипломатического скандала между Лондоном и Тегераном, который в ответ начал задерживать британские суда.

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