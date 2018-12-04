Іран пригрозив перекрити Ормузьку протоку, якою транспортують нафту

Фото: Хасан Рухани (flickr.com/un_photo)

Рухані пообіцяв, що США не зможуть перешкодити Ірану експортувати свою сиру нафту

Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що іранська влада перекриє Ормузьку протоку для нафтових перевезень, щоб захистити національні інтереси країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RFE/RL.

Рухани пообіцяв, що США не зможуть перешкодити Ірану експортувати сиру нафту.

"Якщо коли-небудь Сполучені Штати вирішать заблокувати нафту Ірану, то нафту не будуть експортувати з Перської затоки", - заявив він.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу ввести нові жорсткі санкції проти Ірану у зв'язку з його програмою балістичних ракет.

Додамо, що 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа восстанавила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року. Санкції стосуються експорт нафти, судноплавство, банківську і всі інші галузі, які стосуються економіки.

Також в Мінфіні США повідомили, що влада країни розкрили схему поставок іранської нафти через російські компанії в Сирії в обхід санкцій Вашингтона.