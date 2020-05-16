Иран приговорил на 6 лет заключения французского академика за заговор

Адвокат заявил, что

Иран по ошибке обстрелял и потопил корабль с экипажем. По предварительной информации, в результате инцидента погиб весь экипаж из 40 человек. Инцидент произошел в Оманском заливе.

Напомним, в результате авиакатастрофы в Иране 8 января погибли 11 граждан Украины. Девять из них были членами экипажа самолета "Международных авиалиний Украины". Всего на борту находилось 176 человек, преимущественно граждане Ирана и Канады.