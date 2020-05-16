Іран засудив до 6 років ув'язнення французького академіка за змову

Адвокат заявив, що

Іран помилково обстріляв і потопив корабель з екіпажем. За попередньою інформацією, в результаті інциденту загинув весь екіпаж з 40 осіб. Інцидент стався в Оманській затоці.

Нагадаємо, в результаті авіакатастрофи в Ірані 8 січня загинуло 11 громадян України. Дев'ять з них були членами екіпажу літака "Міжнародних авіаліній України". Всього на борту перебувало 176 осіб, переважно громадяни Ірану і Канади.