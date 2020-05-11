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Иран по ошибке обстрелял и потопил корабль с экипажем

Новости » В мире     11.05.2020 - 03:42
Иран по ошибке обстрелял и потопил корабль с экипажем

Иранский эсминец потопилвоенно-транспортное судно Konarak с экипажем

Эсминец военно-морских сил Ирана во время учений по ошибке обстрелял другой военный корабль. Об этом говорится в сообщении агентства AAA в Twitter.

По предварительной информации, в результате инцидента погиб весь экипаж из 40 человек. Инцидент произошел в Оманском заливе.

Журналист Тагвей Бабак, в свою очередь, сообщает, что эсминец запустил противокорабельную ракету в военно-транспортное судно Konarak. После этого пострадавший корабль затонул. На его борту было 30 человек.

Напомним, в результате авиакатастрофы в Иране 8 января погибли 11 граждан Украины. Девять из них были членами экипажа самолета "Международных авиалиний Украины". Всего на борту находилось 176 человек, преимущественно граждане Ирана и Канады.

Тогдашний помощник президента Украины Андрей Ермак не исключает, что Иран мог сбить украинский самолет авиакомпании МАУ умышленно. Накануне также появилось видео, на котором две ракеты сбивают украинский самолет.

В начале апреля член иранского парламента Хассан Норузи заявил, что иранские военные добились "хороших результатов", сбив гражданский авиалайнер. Он также сообщил, что никого из виновных в авиакатастрофе не арестовали и наказывать не планируют. В ответ Украина потребовала немедленных объяснений, почему виновных в январской авиакатастрофе украинского самолета до сих пор не привлекли к ответственности.

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