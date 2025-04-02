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Іран поскаржився в ООН на Трампа, застеріг від "військового авантюризму"

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Іран поскаржився до Ради безпеки ООН на "безрозсудні та войовничі" погрози голови Білого дому Дональда Трампа. Застеріг від "будь-якого військового авантюризму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У своїй скарзі Іран назвав нещодавні висловлювання президента Сполучених Штатів Америки (США) "грубим порушенням міжнародного права". 

"(Іран, - ред.) рішуче застерігає від будь-якого військового авантюризму і буде швидко і рішуче реагувати на будь-який акт агресії або напад Сполучених Штатів або їх маріонетки, ізраїльського режиму, проти його суверенітету, територіальної цілісності або національних інтересів", - написав посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані у листі. 

Погрози Трампа Ірану

Варто нагадати, що у 2015-му Іран, Штати й низка інших країн уклали угоду, яка обмежувала ядерну програму Тегерану в обмін на зняття санкцій. Втім, вже під час першого терміну президентства Трамп вийшов з угоди й відновив санкційні обмеження.

Нещодавно, під час другого терміну президентства, голова Білого дому заявив, що бажає нової ядерної угоди з Іраном. Як писали ЗМІ, Трамп також висунув вимогу укласти угоду протягом двох місяців, але в Тегерані відкинули пропозицію Вашингтона. Президент США, своєю чергою, почав погрожувати Ірану бомбардуваннями.

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ООНСполучені Штати АмерикиІранДональд Трамп