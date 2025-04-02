Иран пожаловался в ООН на Трампа, предостерег от "военного авантюризма"

Угрозы Трампа Ирану

Стоит напомнить, что в 2015-м Иран, Штаты и ряд других стран заключили соглашение, которое ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций. Впрочем, уже во время первого срока президентства Трамп вышел из соглашения и восстановил санкционные ограничения.

Недавно, во время второго срока президентства, глава Белого дома заявил, что желает новой ядерной сделки с Ираном. Как писали СМИ, Трамп также потребовал заключить соглашение в течение двух месяцев, но в Тегеране отвергли предложение Вашингтона. Президент США, в свою очередь, начал угрожать Ирану бомбардировками.

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