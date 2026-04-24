Іран посилив мінування Ормузької протоки, - Axios

Цього тижня військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) встановили нові міни в Ормузькій протоці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
"Військове протистояння у найважливішому нафтовому вузькому пункті світу загострюється: з одного боку, Іран встановлює міни та атакує комерційні судна, а з іншого - США посилюють свою морську блокаду", - пише Axios.
За словами джерел видання, за діями іранської операції з мінування уважно стежать американські військові. Для замінування іранці використовують невеликі катери.
Зазначається, що США знають, скільки нових мін встановив Іран, але публічно відмовляються назвати точну кількість.
До цього очевидного зростання, за оцінками експертів, Іран розгорнув менше 100 мін.
За словами посадовців США, ВМС використовують підводні дрони в Ормузькій протоці для операцій з розмінування.
У мирний час через протоку проходить приблизно 20% світових морських нафтоперевезень. Наразі трафік, який раніше налічував понад 100 суден на день, скоротився до одиниць.
"Це вже другий випадок, коли Іран замінував протоку з початку війни. Залишається незрозумілим, чи всі міни з першого раунду були знайдені та знешкоджені", - йдеться у матеріалі.
Ормузька протока - критично важливий морський торговельний маршрут, через який транспортується приблизно 20% світової нафти та природного скрапленого газу.
Географічне розташування протоки дозволило Ірану використовувати її як важіль впливу протягом цієї війни - вибірково перешкоджаючи проходженню суден через вузький водний шлях і водночас провокуючи стрибок цін на нафту.
13 квітня США заявили про початок морської блокади Ормузької протоки після того, як Іран фактично обмежив проходження найважливішого у світі маршруту для транспортування нафти у відповідь на спільні удари США та Ізраїлю наприкінці лютого.
Президент США Дональд Трамп заявив, що порушники, які наблизяться до зони блокади, будуть знищені, а також стверджував про значні втрати іранського флоту, зокрема знищення 158 кораблів.
США також блокують судна, які здійснюють платежі Ірану за прохід через протоку. Водночас союзники США відмовилися підтримати операцію.
Попри це, 14 квітня китайський танкер Rich Starry, який перебуває під санкціями США, пройшов Ормузьку протоку, фактично подолавши заявлену блокаду.