Іран посилив мінування Ормузької протоки, - Axios

"Військове протистояння у найважливішому нафтовому вузькому пункті світу загострюється: з одного боку, Іран встановлює міни та атакує комерційні судна, а з іншого - США посилюють свою морську блокаду", - пише Axios.

За словами джерел видання, за діями іранської операції з мінування уважно стежать американські військові. Для замінування іранці використовують невеликі катери.

Зазначається, що США знають, скільки нових мін встановив Іран, але публічно відмовляються назвати точну кількість.

До цього очевидного зростання, за оцінками експертів, Іран розгорнув менше 100 мін.

За словами посадовців США, ВМС використовують підводні дрони в Ормузькій протоці для операцій з розмінування.

У мирний час через протоку проходить приблизно 20% світових морських нафтоперевезень. Наразі трафік, який раніше налічував понад 100 суден на день, скоротився до одиниць.

"Це вже другий випадок, коли Іран замінував протоку з початку війни. Залишається незрозумілим, чи всі міни з першого раунду були знайдені та знешкоджені", - йдеться у матеріалі.