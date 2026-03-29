Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Іран погрожує ударами по університетах США на Близькому Сході

12:18 29.03.2026 Нд
2 хв
Йдеться про філії американських коледжів, які розміщені в країнах Перської затоки
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент США Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)

Корпус вартових ісламської революції погрожує атакувати американські університети на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Погрози пролунали після того, як Іран заявив, що американські та ізраїльські авіаудари знищили два іранські університети.

"Якщо уряд США хоче, щоб його університети в регіоні були вільні від репресій… він повинен засудити бомбардування університетів в офіційній заяві до 12:00 у понеділок, 30 березня, за тегеранським часом", - йдеться у заяві, опублікованій іранськими ЗМІ.

Іранці радять всім співробітникам, викладачам та студентам американських університетів у регіоні та мешканцям навколишніх районів триматися на відстані кілометра від кампусів.

Кілька американських університетів мають кампуси, розкидані по всьому регіону Перської затоки, такі як Техаський університет A&M у Катарі та Нью-Йоркський університет в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Війна США проти Ірану

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що хоче уникнути затяжної війни та розраховує завершити конфлікт уже найближчими тижнями. За даними ЗМІ, президент США наполягає на дотриманні раніше визначених строків.

У межах підготовки до переговорів Трамп на 10 днів призупинив удари по енергетичних об’єктах Ірану. За його словами, цей крок був зроблений на прохання Тегерана, а сам діалог із іранською стороною "йде дуже добре".

Також Іран обіцяв передати США зустрічну пропозицію щодо мирного врегулювання. У Білому домі заявляли, що чекають на офіційний сигнал від Тегерана.

Водночас ЗМІ повідомляють, що Пентагон веде підготовку до можливих наземних операцій в Ірані, які можуть тривати кілька тижнів, залежно від рішення Трампа.

Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІранБлизький Схід