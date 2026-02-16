Іран почав військові навчання в "найважливішій протоці для транзиту нафти"

Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) розпочав військові навчання у стратегічно важливій Ормузькій протоці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Навчання під назвою "Розумний контроль Ормузької протоки" має на меті перевірку готовності оперативних сил до "можливих загроз безпеці та військових загроз".
Маневри відбуваються на тлі значного зростання напруженості у відносинах зі США. Зокрема, ситуація загострилася через іранську ядерну програму та відповідь Тегерана на антиурядові протести минулого місяця.
Крім того, минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про плани направити другий авіаносець на Близький Схід, продовжуючи погрожувати ударами по Ірану.
Водночас у вівторок у Женеві за посередництва Оману має відбутися новий раунд ядерних переговорів.
Ормузька протока є ключовим морським шляхом між Оманом та Іраном, що з'єднує Перську затоку з Оманською затокою.
Управління енергетичної інформації США визначає її як найважливіший у світі вузький прохід для транзиту нафти, через який транспортуються великі обсяги сировини з країн ОПЕК (Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт та Ірак).
При цьому іранські радикальні кола неодноразово погрожували заблокувати протоку для світової торгівлі на тлі зростання напруженості зі США.
Нагадаємо, за інформацією Reuters, напередодні чергового раунду прямих переговорів у Женеві Іран запропонував США масштабну економічну угоду в обмін на зняття санкцій.
Тегеран заявляє про готовність надати американській стороні пряму вигоду через інвестиції в нафтогазові родовища, гірничодобувну промисловість і авіаційний ринок.
На відміну від пакту 2015 року новий підхід передбачає створення спільних економічних інтересів для забезпечення довговічності домовленостей.