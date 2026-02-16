Іран почав військові навчання в "найважливішій протоці для транзиту нафти"

Навчання під назвою "Розумний контроль Ормузької протоки" має на меті перевірку готовності оперативних сил до "можливих загроз безпеці та військових загроз".

Маневри відбуваються на тлі значного зростання напруженості у відносинах зі США. Зокрема, ситуація загострилася через іранську ядерну програму та відповідь Тегерана на антиурядові протести минулого місяця.

Крім того, минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про плани направити другий авіаносець на Близький Схід, продовжуючи погрожувати ударами по Ірану.

Водночас у вівторок у Женеві за посередництва Оману має відбутися новий раунд ядерних переговорів.

Ормузька протока

Ормузька протока є ключовим морським шляхом між Оманом та Іраном, що з'єднує Перську затоку з Оманською затокою.

Управління енергетичної інформації США визначає її як найважливіший у світі вузький прохід для транзиту нафти, через який транспортуються великі обсяги сировини з країн ОПЕК (Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт та Ірак).

При цьому іранські радикальні кола неодноразово погрожували заблокувати протоку для світової торгівлі на тлі зростання напруженості зі США.