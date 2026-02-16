Иран начал военные учения в "самом важном проливе для транзита нефти"

Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) начал военные учения в стратегически важном Ормузском проливе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Учения под названием "Умный контроль Ормузского пролива" преследует цель проверки готовности оперативных сил к "возможным угрозам безопасности и военным угрозам".
Маневры происходят на фоне значимого роста напряженности в отношениях с США. В частности, ситуация обострилась из-за иранской ядерной программы и ответа Тегерана на антиправительственные протесты в прошлом месяце.
Кроме того, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о планах направить второй авианосец на Ближний Восток, продолжая угрожать ударами по Ирану.
В то же время во вторник в Женеве при посредничестве Омана должен состояться новый раунд ядерных переговоров.
Ормузский пролив является ключевым морским путем между Оманом и Ираном, соединяющим Персидский залив с Оманским заливом.
Управление энергетической информации США определяет ее как важнейший в мире узкий проход для транзита нефти, через который транспортируются большие объемы сырья из стран ОПЕК (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак).
При этом иранские радикальные круги неоднократно угрожали заблокировать пролив для мировой торговли на фоне роста напряженности с США.
Напомним, по информации Reuters, в преддверии очередного раунда прямых переговоров в Женеве Иран предложил США масштабное экономическое соглашение в обмен на снятие санкций.
Тегеран заявляет о готовности предоставить американской стороне прямую выгоду из-за инвестиций в нефтегазовые месторождения, горнодобывающую промышленность и авиационный рынок.
В отличие от пакта 2015 года новый подход предполагает создание общих экономических интересов для обеспечения долговечности договоренностей.