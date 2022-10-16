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Іран планує передати Росії балістичні ракети, - The Washington Post

Фото: Іран планує передати Росії балістичні ракети (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Іран планує поставити до Росії ракети класу "земля-земля" для продовження війни проти України. Країни вклали договорів ще 18 вересня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як відзначають джерела видання, ще 18 вересня Тегеран направив офіційних осіб до Росії, аби ті завершили укладання договору щодо поставок зброї, в тому ж числі двох типів іранських ракет класу "земля-земля".

Згідно з оцінкою розвідки, промисловість Ірану готує першу партію Fateh-110 і Zolfagha - балістичних ракет малої здатності, які здатні вражати ціль на відстані 300 й 700 кілометрів відповідно.

Якщо ж Іран здійснить поставку, то це буде перша допомога Росії ракетами з початку повномасштабного вторгнення країни на територію України.

Офіційні особи, які були проінформовані про підготовку до поставки ракет, заявили, що Іран також готує й поставку безпілотних літальних апаратів. Останні ж включатимуть "десятки" Mujaher-6s і більшу кількість Shahed-136s.

Також чиновники стверджують, що останнім часом іранські технічні консультанти відвідували Росію, аби надати інструкції з експлуатації безпілотників.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Іран заперечує свою причетність до продажу Росії дронів-камікадзе. Голова МЗС Хосейн Амірабдоллахян заявив про нібито нейтралітет щодо Росії й України, оскільки "вирішення кризи є політичним".

Україна ж, зі свого боку, позбавила посла Ірану акредитації.

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