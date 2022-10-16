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Иран планирует передать России баллистические ракеты, - The Washington Post

Фото: Иран планирует передать России баллистические ракеты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Иран планирует поставить в Россию ракеты класса "земля-земля" для продолжения войны против Украины. Страны заключили договоры еще 18 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как отмечают источники издания, еще 18 сентября Тегеран направил официальных лиц в Россию, чтобы те завершили заключение договора по поставкам оружия, в том числе двух типов иранских ракет класса "земля-земля".

Согласно оценке разведки, промышленность Ирана готовит первую партию Fateh-110 и Zolfagha - баллистических ракет малой способности, способных поражать цель на расстоянии 300 и 700 километров соответственно.

Если же Иран осуществит поставку, это будет первая помощь России ракетами с начала полномасштабного вторжения страны на территорию Украины.

Официальные лица, проинформированные о подготовке к поставке ракет, заявили, что Иран также готовит и поставку беспилотных летательных аппаратов. Последние будут включать "десятки" Mujaher-6s и большее количество Shahed-136s.

Также чиновники утверждают, что в последнее время иранские технические консультанты посещали Россию, чтобы предоставить инструкции по эксплуатации беспилотников.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Иран отрицает свою причастность к продаже России дронов-камикадзе. Глава МИД Хосейн Амирабдоллахян заявил о якобы нейтралитете в отношении России и Украины, поскольку "разрешение кризиса является политическим".

Украина же, со своей стороны, лишила посла Ирана аккредитации.

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