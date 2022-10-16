Иран планирует передать России баллистические ракеты, - The Washington Post

Как отмечают источники издания, еще 18 сентября Тегеран направил официальных лиц в Россию, чтобы те завершили заключение договора по поставкам оружия, в том числе двух типов иранских ракет класса "земля-земля".

Согласно оценке разведки, промышленность Ирана готовит первую партию Fateh-110 и Zolfagha - баллистических ракет малой способности, способных поражать цель на расстоянии 300 и 700 километров соответственно.

Если же Иран осуществит поставку, это будет первая помощь России ракетами с начала полномасштабного вторжения страны на территорию Украины.

Официальные лица, проинформированные о подготовке к поставке ракет, заявили, что Иран также готовит и поставку беспилотных летательных аппаратов. Последние будут включать "десятки" Mujaher-6s и большее количество Shahed-136s.

Также чиновники утверждают, что в последнее время иранские технические консультанты посещали Россию, чтобы предоставить инструкции по эксплуатации беспилотников.