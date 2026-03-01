Иран подтвердил гибель министра обороны и начальника Генштаба

Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель министра обороны и начальника Генерального штаба страны во время авиаудара Израиля и США 28 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Как сообщается, в результате авиаудара погибли министр обороны генерал Азиз Насирзаде и начальник Генштаба генерал Абдол Рахим Мусави.

Они погибли на встрече вместе с главнокомандующим иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммедом Пакпуром и секретарем Совета обороны Ирана Али Шамхани.

Также BBC сообщило, что иранские СМИ подтвердили гибель Пакпура и Шамхани в результате авиаударов.

Пакпура был назначен главнокомандующим КСИР после того, как его предшественник погиб во время 12-дневной ирано-израильской войны в июне 2025 года. Ранее он был командующим сухопутными войсками КСИР.

Шамхани, который также был старшим советником верховного лидера Ирана, был ранен во время 12-дневной войны в прошлом году.

Как известно, и Пакпур, и Шамхани были под санкциями США.