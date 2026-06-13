Іран під час перемир’я зі США міг поповнити запаси ракет за допомогою РФ, - Bloomberg

За оцінками розвідки, Тегеран має близько трьох чвертей боєприпасів, які були у нього до війни, і може легко наростити їх кількість.

Це включає неспецифіковані російські ракети, які, ймовірно, були випущені з конвеєра протягом останнього року, йдеться в одній з оцінок.

Зазначається, що це надає армії Ірану вогневу потужність для завдання удару у відповідь майже в повному обсязі у разі відновлення бойових дій в регіоні.

Так, у березні Іран мав у своєму розпорядженні близько 60% своїх довоєнних запасів ракет у розпал повітряної кампанії США та Ізраїлю, спрямованої на паралізування його можливостей завдати ударів на великі відстані.

З 28 лютого і по 8 квітня, коли набуло чинності перемир’я, Іран запустив понад 1 850 ракет по всьому регіону та щонайменше удвічі більше дронів типу Shahed.

За оцінками США та Ізраїлю, у перший місяць війни вони знищили близько двох третин іранських пускових установок. Міністр оборони США Піт Гегсет у середині березня заявив, що наступальний потенціал режиму було скорочено на 90%.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив минулого тижня, що в Ірану залишилося лише 21-22% ракет.

Повідомлялося, що багато іранських балістичних ракет та пускових установок було "поховано" - тобто засипано уламками, які заблокували входи до їхніх підземних сховищ.

Найімовірніше, Тегеран використав час перемир’я, щоб знову відкрити ці склади та перерозподілити запаси.

За словами джерела в західній розвідці, Іран міг би виготовити нові "Шахеди", маючи доступ до скловолокна, вибухівки, систем наведення та двигунів, хоча деякі з цих матеріалів - особливо вибухівка - можуть бути важкодоступними після кількох тижнів бомбардувань.

Виробництво нових моделей не становитиме великої проблеми для промислової бази Ірану, навіть у воєнний час, зазначила старша наукова співробітниця вашингтонського центру Стімсон Келлі Гріко.

Вона зазначила, що те, що Іран зараз має у своєму розпорядженні відносно велику частину свого довоєнного арсеналу, ускладнює для США прийняття рішення про відновлення повномасштабних атак.

Аналітик Bloomberg Economics Бекка Вассер констатувала, що попри тактичні успіхи США не досягли мети - не зруйнували оборонно-промислову базу Ірану і суттєво не знизили його ракетний потенціал.