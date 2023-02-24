Іран передавав РФ артилерійські та танкові снаряди для використання проти України

"Ми побоювалися, що відносини між Росією та Іраном розвиватимуться в обидві сторони. І ці побоювання, безумовно, виправдовуються. Іран у листопаді 2022 року постачав артилерійські та танкові снаряди до Росії для застосування проти України", - сказав Кірбі.

У зв'язку з цим, продовжив він, російсько-іранське співробітництво в оборонній сфері викликає занепокоєння адміністрації Сполучених Штатів.

"Це не тільки ускладнить ситуацію в Україні, а й може ускладнити ситуацію з безпекою на Близькому Сході для наших партнерів та друзів", - сказав Кірбі.

Також представник США зазначив, що ран прагне отримати від Росії військову техніку на мільярди доларів. Мова йде про співпрацю в галузі оборони, у тому числі з ракет, електроніки та протиповітряної оборони. Також РФ може надати Ірану винищувачі.