UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іран передавав РФ артилерійські та танкові снаряди для використання проти України

Фото: координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Іран передавав Росії артилерійські та танкові снаряди. Їх використовували у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, яку приводить Politico.

"Ми побоювалися, що відносини між Росією та Іраном розвиватимуться в обидві сторони. І ці побоювання, безумовно, виправдовуються. Іран у листопаді 2022 року постачав артилерійські та танкові снаряди до Росії для застосування проти України", - сказав Кірбі.

У зв'язку з цим, продовжив він, російсько-іранське співробітництво в оборонній сфері викликає занепокоєння адміністрації Сполучених Штатів.

"Це не тільки ускладнить ситуацію в Україні, а й може ускладнити ситуацію з безпекою на Близькому Сході для наших партнерів та друзів", - сказав Кірбі.

Також представник США зазначив, що ран прагне отримати від Росії військову техніку на мільярди доларів. Мова йде про співпрацю в галузі оборони, у тому числі з ракет, електроніки та протиповітряної оборони. Також РФ може надати Ірану винищувачі.

Нагадаємо, що Росія може надати Ірану сучасне військове обладнання та компоненти, включаючи гелікоптери та системи ППО, в обмін на високоточні системи озброєння, які має намір використати у війні проти України.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що Росія завезла з Ірану пробну партію снарядів і зараз намагається взяти ще одну. Йдеться про партію, яка налічує близько 20 тисяч снарядів.

Армія Ірану змогла розробити найсучасніші БПЛА. Подібну зброю керівництво країни могло б продати своїм партнерам.

Іран заявив, що не продавав Росії військову техніку з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Тегеран запевнив у тому, що виступає проти подальшої ескалації бойових дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиІран