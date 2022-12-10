Росія надає безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на зброю, - ISW

Росія може надати Ірану сучасне військове обладнання та компоненти, включаючи гелікоптери та системи ППО, в обмін на високоточні системи озброєння, які має намір використати у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Росія може надіслати Ірану літаки Су-35 протягом наступного року і, можливо, прагне створити спільну російсько-іранську лінію з виробництва безпілотних систем в РФ", - зазначили аналітики.

Посилаючись на заяви представників розвідки США від 19 листопада, в ISW вказують, що Росія та Іран восени завершили угоду щодо виробництва іранських безпілотників на російській території.

"9 грудня російський мілблогер заявив, що монітори повітряного руху показують, що вантажні літаки ВПС Ірану відновили польоти до Москви 8 грудня після короткої перерви в таких польотах", - інформують фахівці.

У звіті також додають, що 3 грудня заступник міністра оборони РФ генерал-полковник Олександр Фомін зустрівся з начальником Генерального штабу збройних сил Ірану генералом Мохаммадом Багері в Тегерані.

Ймовірно, вони обговорювали продаж іранських безпілотників і ракет Росії для використання у війні проти України.