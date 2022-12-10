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Росія надає безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на зброю, - ISW

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Субота 10 грудня 2022 05:16
Росія надає безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на зброю, - ISW Фото: Росія надає безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на зброю (mehrnews.com)
Автор: Олег Васьків

Росія може надати Ірану сучасне військове обладнання та компоненти, включаючи гелікоптери та системи ППО, в обмін на високоточні системи озброєння, які має намір використати у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Росія може надіслати Ірану літаки Су-35 протягом наступного року і, можливо, прагне створити спільну російсько-іранську лінію з виробництва безпілотних систем в РФ", - зазначили аналітики.

Посилаючись на заяви представників розвідки США від 19 листопада, в ISW вказують, що Росія та Іран восени завершили угоду щодо виробництва іранських безпілотників на російській території.

"9 грудня російський мілблогер заявив, що монітори повітряного руху показують, що вантажні літаки ВПС Ірану відновили польоти до Москви 8 грудня після короткої перерви в таких польотах", - інформують фахівці.

У звіті також додають, що 3 грудня заступник міністра оборони РФ генерал-полковник Олександр Фомін зустрівся з начальником Генерального штабу збройних сил Ірану генералом Мохаммадом Багері в Тегерані.

Ймовірно, вони обговорювали продаж іранських безпілотників і ракет Росії для використання у війні проти України.

"Російські військові все більше покладаються на системи озброєння іранського виробництва через виснаження власного арсеналу систем високоточної зброї", - підсумували в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що РФ домовилася з Іраном про закупівлю балістичних ракет дальністю 300 та 700 км.

Українське МЗС попередило Іран про наслідки у разі прийняття рішення про допомогу РФ.

Окрім того, військовий експерт заявив, що Іран може сумніватися у передачі ракет Росії, оскільки не хоче стати повним ізгоєм на ринку.

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Іран Війна Росії проти України
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