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Иран передавал РФ артиллерийские и танковые снаряды для использования против Украины

Фото: координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Иран передавал России артиллерийские и танковые снаряды. Их использовали в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, которое приводит Politico.

"Мы опасались, что отношения между Россией и Ираном будут развиваться в обе стороны. И эти опасения, безусловно, оправдываются. Иран в ноябре 2022 года поставлял артиллерийские и танковые снаряды России для применения против Украины", - сказал Кирби.

В этой связи, продолжил он, российско-иранское сотрудничество в оборонной сфере вызывает беспокойство администрации Соединенных Штатов.

"Это не только усложнит ситуацию в Украине, но и может усложнить ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке для наших партнеров и друзей", - сказал Кирби.

Также представитель США отметил, что ран стремится получить от России военную технику на миллиарды долларов. Речь идет о сотрудничестве в области обороны, в том числе ракет, электроники и противовоздушной обороны. Также РФ может предоставить Ирану истребители.

Напомним, что Россия может предоставить Ирану современное военное оборудование и компоненты, включая вертолеты и системы ПВО, в обмен на высокоточные системы вооружения, которые намерены использовать в войне против Украины.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что Россия завезла из Ирана пробную партию снарядов и сейчас пытается взять еще одну. Речь идет о партии, насчитывающей около 20 тысяч снарядов.

Армия Ирана смогла разработать самые современные БПЛА. Подобное оружие руководство страны могло продать своим партнерам.

Иран заявил, что не продавал России военную технику с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Тегеран заверил, что выступает против дальнейшей эскалации боевых действий.

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