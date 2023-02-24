Иран передавал РФ артиллерийские и танковые снаряды для использования против Украины

"Мы опасались, что отношения между Россией и Ираном будут развиваться в обе стороны. И эти опасения, безусловно, оправдываются. Иран в ноябре 2022 года поставлял артиллерийские и танковые снаряды России для применения против Украины", - сказал Кирби.

В этой связи, продолжил он, российско-иранское сотрудничество в оборонной сфере вызывает беспокойство администрации Соединенных Штатов.

"Это не только усложнит ситуацию в Украине, но и может усложнить ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке для наших партнеров и друзей", - сказал Кирби.

Также представитель США отметил, что ран стремится получить от России военную технику на миллиарды долларов. Речь идет о сотрудничестве в области обороны, в том числе ракет, электроники и противовоздушной обороны. Также РФ может предоставить Ирану истребители.