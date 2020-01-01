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Иран отрицает причастность к нападению на посольство США в Багдаде

Новости » В мире     01.01.2020 - 12:07
Иран отрицает причастность к нападению на посольство США в Багдаде
Иллюстративное фото (twitter.com)

Иран заявляет, что за протестами стоит иракский народ

Власти Ирана отрицают причастность к нападению на посольство США, которое произошло в столице Ирака Багдаде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Иран ответил на обвинения официальных лиц США в нападении на американское посольство.

"Американские официальные лица имеют поразительно наглость приписывать Ирана протесты иракского народа против (вашингтонского, - ред.) жестокого убийства не менее 25 иракцев", - заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Напомним, 31 декабря в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории. Они кричали "смерть Америке", жгли американские флаги и размахивали плакатами с призывом к закрытию посольства США.

Попытка атаковать диппредставительство произошла после захоронения погибших от американского авиаудара по боевикам шиитской группировки "Катаиб Хезболла". Воздушные силы США нанесли удар по позициям группировки в Сирии и Ираке 29 декабря. Бомбардировка стала ответом на гибель гражданина США во время обстрела военной базы в Ираке 27 декабря. Всего в результате ударов погибли 25 боевиков.

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