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Іран заперечує причетність до нападу на посольство США в Багдаді

Новини » В світі     01.01.2020 - 12:07
Іран заперечує причетність до нападу на посольство США в Багдаді
Ілюстративне фото (twitter.com)

Іран заявляє, що за протестами стоїть іракський народ

Влада Ірану заперечує причетність до нападу на посольство США, яке відбулося в столиці Іраку Багдаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Іран відповів на звинувачення офіційних осіб США в нападі на американське посольство.

"Американські офіційні особи мають разюче нахабство приписувати Ірану протести іракського народу проти (вашингтонського, - ред.) жорстокого вбивства не менше 25 іракців", - заявив офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві.

Нагадаємо, 31 грудня в Багдаді кілька тисяч протестувальників атакували посольство США в Іраку під час мітингу проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території. Вони кричали "смерть Америці", палили американські прапори та розмахували плакатами із закликом до закриття посольства США.

Спроба атакувати диппредставництво сталася після поховання загиблих від американського авіаудару по бойовиками шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла". Повітряні сили США завдали удару по позиціях угрупування в Сирії та Іраку 29 грудня. Бомбардування стала відповіддю на загибель громадянина США під час обстрілу військової бази в Іраку 27 грудня. Всього в результаті ударів загинули 25 бойовиків.

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