Иран отпустил британский танкер Stena Impero

Британский танкер удерживался в иранском порту Бендер-Аббас на протяжении двух месяцев

Танкер под британским флагом Stena Impero, который удерживался в иранском порту Бендер-Аббас на протяжении двух месяцев, в пятницу вышел в море и направляется в сторону Порт-Рашида в ОАЭ. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Отмечается, что танкер впервые за долгое время передал свои координаты. При благоприятных погодных условиях и при обычной скорости танкер сможет прибыть в ОАЭ уже в течение дня.

Напомним, 4 сентября Иран отпустил из-под стражи семь членов экипажа задержанного британского танкера Stena Impero.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 4 июля власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. Испанские власти также рассматривали возможность задержания судна, которое подозревается в транспортировке нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В ответ Тегеран 19 июня захватил британский танкер Stena Impero, проходивший через Ормузский пролив.

Кроме того, 13 августа власти Ирана заявили, что Великобритания в скором времени освободит нефтяной танкер Grace 1. По словам заместителя главы Иранской судоходной организации Джалил Эслами, Британия планирует освободить Grace 1 после обмена документами.