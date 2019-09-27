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Іран відпустив британський танкер Stena Impero

Новини » В світі    27.09.2019 - 09:27
Іран відпустив британський танкер Stena Impero
Фото: танкер (facebook.com MercoPress)

Британський танкер утримувався в іранському порту Бендер-Аббас протягом двох місяців

Танкер під британським прапором Stena Impero, який утримувався в іранському порту Бендер-Аббас протягом двох місяців, у п'ятницю вийшов у море і прямує в бік Порт-Рашида в ОАЕ. Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

Наголошується, що танкер вперше за довгий час передав свої координати. При сприятливих погодних умовах і при звичайній швидкості танкер зможе прибути в ОАЕ вже протягом дня.

Нагадаємо, 4 вересня Іран відпустив з-під варти сім членів екіпажу затриманого британського танкера Stena Impero.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 липня влада Гібралтару затримали танкер Grace 1 на прохання, яке американська влада направила Великобританії. Іспанська влада також розглядала можливість затримання судна, яке підозрюється у транспортуванні нафти в Сирію в обхід санкцій ЄС.

У відповідь Тегеран 19 червня захопив британський танкер Stena Impero, що проходив через Ормузьку протоку.

Крім того, 13 серпня влада Ірану заявила, що Великобританія незабаром звільнить нафтовий танкер Grace 1. За словами заступника глави Іранської судноплавної організації Джаліл Эслами, Британія планує звільнити Grace 1 після обміну документами.

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