Иран отказался от переговоров с США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи исключил возможность ведения переговоров с США на любом уровне. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что это позиция всего руководства Ирана и что "все должностные лица в Исламской Республике единодушно в это верят".

"Между властями Ирана и США не будет переговоров ни на каких уровнях. Проведение таких контактов будет означать успех американской политики давления на Иран", - сказал аятолла.

Отмечается, что заявление Али Хаменеи должно положить конец всем слухам о встрече США и Ирана в США в конце этого месяца.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что встреча между президентами Америки и Ирана Дональдон Трампом и Хасаном Рухани может состояться без предварительных условий. Встреча между Трампом и Рухани планировалась во время заседания Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран отказывается от переговоров с США, пока Вашингтон не снимет санкции, которые были им наложены на Тегеран после отказа от ядерной сделки 2015 года.

Также сообщалось, что Иран готов полностью выйти из ядерной сделки. Такой шаг возможен в случае, если другие участники сделки не будут защищать Тегеран от санкций США.