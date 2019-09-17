Іран відмовився від переговорів з США

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї виключив можливість ведення переговорів з США на будь-якому рівні. Про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється, що це позиція всього керівництва Ірану і що "всі посадові особи в Ісламській Республіці одностайно в це вірять".

"Між владою Ірану і США не буде переговорів ні на яких рівнях. Проведення таких контактів буде означати успіх американської політики тиску на Іран", - сказав аятолла.

Наголошується, що заява Алі Хаменеї має покласти край всім чуткам про зустрічі США і Ірану в США в кінці цього місяця.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео раніше заявив, що зустріч між президентами Америки та Ірану Дональдон Трампом і Хасаном Рухани може відбутися без попередніх умов. Зустріч між Трампом і Рухани планувалася під час засідання Генеральної асамблеї ООН наприкінці вересня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран відмовляється від переговорів з США, поки Вашингтон не зніме санкції, що були накладені на Тегеран після відмови від ядерної угоди 2015 року.

Також повідомлялося, що Іран готовий повністю вийти з ядерної угоди. Такий крок можливий у випадку, якщо інші учасники угоди не будуть захищати Тегеран від санкцій США.