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Рухани назвал условия для переговоров с США

Новости » Политика    06.08.2019 - 10:17
Рухани назвал условия для переговоров с США
Фото: Хасан Рухани (flickr.com/un_photo)

Президент Ирана заявил, что "война с Ираном - мать всех войн"

Если Соединенные Штаты Америки хотят вести переговоры с Ираном, тогда они должны снять все санкции. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, передает Reuters.

По его словам, переговоры возможны только в случает отмены американских санкций.

"Мир с Ираном - мать всего мира, а война с Ираном - мать всех войн", - заявил Рухани.

Напомним, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что Иран выйдет из заключенной в 2015 году ядерной сделки, если другие страны-участники соглашения не будут защищать интересы Тегерана. 

Ранее сообщалось, что в США заявили о готовности к переговорам с Ираном. Как известно, в мае Тегеран в ответ на действия США, которые вышли из ядерной сделки и возобновили антииранские санкции, уже объявил о приостановлении некоторых обязательств по СВПД и предупредил, что расширит этот список в течение 60 дней, если Европа будет выполнять введенные США ограничения.

РБК-Украина сообщало, что глава МИД Ирана Мухаммад аль-Хаким заявил, что Багдад готов выступить посредником между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Он добавил, что Багдад не считает "экономическую блокаду" Ирана плодотворной, намекнув на антииранские санкции США

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