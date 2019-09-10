Трамп готов встретиться с президентом Ирана без предварительных условий

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Встреча может пройти во время Генассамблеи ООН в конце сентября

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча между президентами Америки и Ирана Дональдон Трампом и Хасаном Рухани может состояться без предварительных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Встреча между Трампом и Рухани планируется во время заседания Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября.

"Он готов встретиться без предварительных условий", - сказал Помпео.

Сообщается, что администрация Трампа проводит так называемую кампанию "максимального давления", чтобы свернуть любую работу Ирана по разработке ядерного оружия, используя дипломатические и экономические меры, такие как санкции.

После увольнения советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона Рухани заявил, что стратегия давления проваливается.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран отказывается от переговоров с США, пока Вашингтон не снимет санкции, которые были им наложены на Тегеран после отказа от ядерной сделки 2015 года.

Также сообщалось, что Иран готов полностью выйти из ядерной сделки. Такой шаг возможен в случае, если другие участники сделки не будут защищать Тегеран от санкций США.