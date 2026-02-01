Іран оголосив армії ЄС "терористичними організаціями"

Спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Калібаф заявив, що Іран розглядає армії європейських країн як "терористичні групи".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Press TV.
Заява Калібафа прозвучала через три дні після того, як глави МЗС ЄС позначили Корпус вартових ісламської революції (КВІР) як "терористичну організацію".
"Я заявляю, що згідно зі статтею 7 закону про взаємні дії проти оголошення (США - ред.) КВІР терор терористичною організацією, армії європейських країн вважаються терористичними групами, і ЄС несе відповідальність за наслідки цих дій", - сказав спікер парламенту Ірану.
Він додав, що рішення блоку є наслідком підпорядкування європейців американським інтересам.
Як відомо, США оголосили КВІР терористичною організацією 2019 року під час першого терміну президента Дональда Трампа. Потім подібний крок зробили Канада та Австралія - у 2024 та 2025 році відповідно.
У четвер 29 січня ЄС наслідував цей самий приклад, пославшись на реакцію Ірану на нещодавні заворушення, пов'язані з іноземними конфліктами.
Рішення було ухвалено в той момент, коли США посилили свої войовничі погрози на адресу Ірану і наростили військову присутність у регіоні.
Нагадаємо, 29 січня Європейський Союз запровадив нові санкції проти Ірану через підтримку режимом у Тегерані російської війни проти України. Там підкреслили, що ця підтримка становить пряму загрозу для безпеки ЄС.
Під обмеження потрапили учасники державної іранської програми розробить і виробництва дронів, а також іранської ракетної програми.
До речі, останніми днями і тижнями дедалі більше з'являється інформації, що щодо Ірану готується новий дар США.
У зв'язку з цим Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї попередив сьогодні, що будь-яка атака з боку США спровокує "регіональну війну" на Близькому Сході.