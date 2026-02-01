Иран объявил армии ЕС "террористическими организациями"

Заявление Калибафа прозвучали спустя три дня после того, как главы МИД ЕС обозначили Корпус стражей исламской революции (КСИР) как "террористическую организацию".

"Я заявляю, что согласно статье 7 закона о взаимных действиях против объявления (США - ред.) КСИР террор террористической организацией, армии европейских стран считаются террористическими группами, и ЕС несет ответственность за последствия этих действий", - сказал спикер парламента Ирана.

Он добавил, что решение блока является следствием подчинения европейцев американским интересам.

Как известно, США объявили КСИР террористической организацией в 2019 году во время первого срока президента Дональда Трампа. Затем подобный шаг сделали Канада и Австралия - в 2024 и 2025 году соответственно.

В четверг 29 января ЕС последовал этому же примеру, сославшись на реакцию Ирана на недавние беспорядки, связанные с иностранными конфликтами.

Решение было принято а тот момент, когда США усилили свои воинственные угрозы в адрес Ирана и нарастили военное присутствие а регионе.