ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Иран официально обвинил Израиль в теракте на ядерном объекте

Новина українською → Тегеран, Понедельник 12 апреля 2021 11:59
Иран официально обвинил Израиль в теракте на ядерном объекте Фото: Мохаммад Джавад Зариф (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

Иран официально обвинил Израиль в причастности к аварии на ядерном объекте в Натанзе. При этом Иран установил личность человека, который спровоцировал аварию на объекте.

Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Reuters.

В Тегеране назвали инцидент "ядерным терроризмом" и заявили, что оставляют за собой право принять ответные меры.

"Сионисты хотят отомстить за наш прогресс в снятии санкций ... Они публично заявили, что не допустят этого. Но мы отомстим сионистам", - заявил Зариф.

Напомним, в воскресенье, 11 апреля, в Иране произошла авария на ядерном объекте в Натанзе. Авария произошла спустя день после запуска новых усовершенствованных центрифуг для обогащения урана.

Позже вице-президент Ирана Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является террористическим актом.

Ранее РБК-Украина писало, что Иран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, только если США снимут все санкции. При администрации Дональда Трампа, стороны вышли из ядерной сделки, и Иран начал производство оружейного урана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Израиль Иран авария ядерная безопасность
NEWS
Россия у границ Украины увеличивает ударную группировку
Россия у границ Украины увеличивает ударную группировку
DAILY
Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине