Иран готов к выполнению ядерной сделки 2015 года только после отмены всех санкций США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи вновь заявил, что США должны отменить все санкции для того, чтобы Тегеран вернулся к обязательствам в соответствии с ядерной сделкой 2015 года. В этом вопросе должна быть "последовательная политика".

Лидер Ирана повторил позицию Тегерана, согласно которой давление на Иран "провалилось", и предостерег, что, если администрация Джо Байдена "хочет продолжать политику максимального давления, она также потерпит неудачу".

"Наша позиция четкая и неизменная. Все санкции США должны быть отменены в соответствии с соглашением (2015 года, - ред.) и потом мы вернемся к соглашению", - сказал Хаменеи.