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Иран готов к выполнению ядерной сделки 2015 года только после отмены всех санкций США

Новина українською → Понедельник 22 марта 2021 02:27
Иран готов к выполнению ядерной сделки 2015 года только после отмены всех санкций США Фото: Али Хаменеи (russian.khamenei.ir)
Автор: Инна Собора

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи вновь заявил, что США должны отменить все санкции для того, чтобы Тегеран вернулся к обязательствам в соответствии с ядерной сделкой 2015 года. В этом вопросе должна быть "последовательная политика".

Об этом пишет "Радио Свобода".

Лидер Ирана повторил позицию Тегерана, согласно которой давление на Иран "провалилось", и предостерег, что, если администрация Джо Байдена "хочет продолжать политику максимального давления, она также потерпит неудачу".

"Наша позиция четкая и неизменная. Все санкции США должны быть отменены в соответствии с соглашением (2015 года, - ред.) и потом мы вернемся к соглашению", - сказал Хаменеи.

Ранее иранская сторона заявила о готовности вести переговоры с США насчет ядерной сделки. Однако, Иран хочет, чтобы все стороны начали выполнять свои обязательства.

Однако, США не намерены снимать санкции против Ирана, которые ввел 45-й президент Дональд Трамп.

Отметим, Иран отказывается от основного обязательства ядерной сделки в отношении объемов обогащенного урана.

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