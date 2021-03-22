Иран готов к выполнению ядерной сделки 2015 года только после отмены всех санкций США
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи вновь заявил, что США должны отменить все санкции для того, чтобы Тегеран вернулся к обязательствам в соответствии с ядерной сделкой 2015 года. В этом вопросе должна быть "последовательная политика".
Об этом пишет "Радио Свобода".
Лидер Ирана повторил позицию Тегерана, согласно которой давление на Иран "провалилось", и предостерег, что, если администрация Джо Байдена "хочет продолжать политику максимального давления, она также потерпит неудачу".
"Наша позиция четкая и неизменная. Все санкции США должны быть отменены в соответствии с соглашением (2015 года, - ред.) и потом мы вернемся к соглашению", - сказал Хаменеи.
Ранее иранская сторона заявила о готовности вести переговоры с США насчет ядерной сделки. Однако, Иран хочет, чтобы все стороны начали выполнять свои обязательства.
Однако, США не намерены снимать санкции против Ирана, которые ввел 45-й президент Дональд Трамп.
Отметим, Иран отказывается от основного обязательства ядерной сделки в отношении объемов обогащенного урана.