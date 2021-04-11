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В Иране аварию на ядерном объекте назвали терактом

Новина українською → Тегеран, Воскресенье 11 апреля 2021 19:37
В Иране аварию на ядерном объекте назвали терактом Фото: ядерный объект в Натанзе (twitter.com/ArmsControlWonk)
Автор: РБК-Украина

Авария на ядерном объекте в городе Натанз в Иране является террористическим актом. Власти Ирана заявили, что оставляют за собой право на ответные действия в отношении виновных.

Об этом заявил вице-президент Ирана Али Акбар Салехи, передает агентство FARS.

Авария произошла в распределительной электросети объекта.

"Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма", - заявил Салехи.

Он отметил, что действия в отношении центра по обогащению в Натанзе демонстрируют поражение противников прогресса Ирана в ядерной сфере и переговорного процесса.

Напомним, сегодня в Иране на ядерном объекте произошла авария, связанная с электрическими сетями. Причина аварии устанавливается.

Ранее сообщалось, что Иран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, только если Соединенные Штаты снимут все санкции. При администрации Дональда Трампа, стороны вышли из ядерной сделки, и Иран начал производство оружейного урана.

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