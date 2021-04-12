Разведка США заявила о причастности Израиля к теракту на ядерном объекте в Иране
Разведка США заявила, что авария на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла в результате взрыва, который якобы организовал Израиль. На возобновление работы объекта может понадобиться не менее 10 месяцев.
Об этом сообщает The New York Times.
"Ущерб был нанесен мощным взрывом, им полностью разрушило независимую и хорошо охраняемую внутреннюю энергосистему, обеспечивающую работу подземных центрифуг, обогащающих уран", - приводят в материале слова американских разведчиков.
При этом отмечается, что Израиль "умышленно спланировал" эту атаку.
Однако пока неизвестно, был ли проинформирован Белый дом о планах Израиля.
Напомним, 11 апреля в Иране на ядерном объекте произошла авария, связанная с электрическими сетями. Позже вице-президент Ирана Али Акбар Салехи назвал атаку на объект в Натанзе террористическим актом. При этом власти Ирана заявили, что оставляют за собой право на ответные действия в отношении виновных.
Ранее РБК-Украина писало, что Иран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, только если США снимут все санкции. При администрации Дональда Трампа, стороны вышли из ядерной сделки, и Иран начал производство оружейного урана.