Іран офіційно звинуватив Ізраїль у теракті на ядерному об'єкті

Іран офіційно звинуватив Ізраїль у причетності до аварії на ядерному об'єкті в Натанзі. При цьому Іран встановив особу людини, який спровокував аварію на об'єкті.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, передає Reuters .

"Сіоністи хочуть помститися за наш прогрес на зняття санкцій ... Вони публічно заявили, що не допустять цього. Але ми помстимося сіоністам", - заявив Заріф.

В Тегерані назвали інцидент "ядерним тероризмом" і заявили, що залишають за собою право вжити відповідні заходи.

Нагадаємо, в неділю, 11 квітня, в Ірані сталася аварія на ядерному об'єкті в Натанзі. Аварія сталася через день після запуску нових удосконалених центрифуг для збагачення урану.

Пізніше віце-президент Ірану Алі Акбар Салехі заявив, що інцидент є терористичним актом.

Раніше РБК-Україна писало, що Іран готовий повернутися до ядерної угоді 2015 року, тільки якщо США знімуть всі санкції. При адміністрації Дональда Трампа, сторони вийшли з ядерної угоди, і Іран почав виробництво збройового урану.