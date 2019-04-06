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США собираются объявить подразделения армии Ирана террористической организацией

Новости » Политика    06.04.2019 - 13:29
США собираются объявить подразделения армии Ирана террористической организацией
Фото: Корпус стражей революции Ирана (twitter.com/TRTWorldNow)

Иран может в ответ объявить террористической группой армию США

Американские чиновники сообщили, что США намерены признать элитное подразделение иранской армии Корпус стражей революции террористической организацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Чиновники рассказали, что данное решение может быть объявлено Госдепартаментом США уже в понедельник, 8 апреля. Такое решение может привести к тому, что американские военные и разведывательные органы будут вести себя аналогичным образом со стороны недружественных правительств других государств.

В то же время один из иранских законодателей сообщил, что в ответ Иран может включить в свой список террористов американских военных.

"Если Революционная гвардия будет включена в список террористических групп Америки, мы добавим вооруженные силы этой страны в черный список террористов рядом с "Исламских государством", - заявил чиновник.

Сообщается, что это может стать первым случаем когда Вашингтон официально назвал военную организацию другой страны террористической группой.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США ввели новые санкции против Ирана. В стране продолжают использовать международную финансовую систему, чтобы избежать санкций, в то время как режим финансирует терроризм и другие "дестабилизирующие действия в регионе". 

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