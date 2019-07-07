Иран объявил о новом нарушении ядерного соглашения

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Араки заявил, что Тегеран планирует отказаться от обязательств по лимиту на обогащение урана в рамках ядерной сделки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, Иран нарушит установленный ядерным соглашением лимит на обогащение урана. Араки добавил, что Тегеран стремится сохранить сделку, но в очередной раз обвинил европейские страны в том, что они не придерживаются своих обязательств.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он и президент Ирана Хасан Рухани договорились искать условия для возобновления диалога по иранскому ядерному вопросу. Стороны договорились до 15 июля изучить условия для возобновления диалога.

Кроме того, в мае Иран заявил, что сократит свои обязательства по ядерной сделке, так как другие страны-участницы договора не приняли мер для защиты Тегерана от санкций США.

Отметим, соглашение было заключено в 2015 году, и согласно документу Иран согласился на 97% сократить запасы обогащенного урана в обмен на снятие санкций. В 2018 году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел Вашингтон с ядерной соглашения и ввел санкции в отношении Тегерана.