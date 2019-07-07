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Іран оголосив про нове порушення ядерної угоди


Тегеран планує порушити ліміт на збагачення урану

Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракі заявив, що Тегеран планує відмовитися від зобов'язань щодо ліміту на збагачення урану в рамках ядерної угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, Іран порушить встановлений ядерною угодою ліміт на збагачення урану. Аракі додав, що Тегеран прагне зберегти угоду, але в чергове звинуватив європейські країни в тому, що вони не дотримуються своїх зобов'язань.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він і президент Ірану Хасан Рухані домовилися шукати умови для відновлення діалогу з іранського ядерного питання. Сторони домовилися до 15 липня вивчити умови для відновлення діалогу.

Крім того, у травні Іран заявив, що скоротить свої зобов'язання з ядерної угоди, так як інші країни-учасниці договору не вжили заходів для захисту Тегерана від санкцій США.

Відзначимо, угода була укладена в 2015 році, і згідно з документом Іран погодився на 97% скоротити запаси збагаченого урану в обмін на зняття санкцій. У 2018 році президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів Вашингтон з ядерної угоди і ввів санкції відносно Тегерана.

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