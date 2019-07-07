Іран оголосив про нове порушення ядерної угоди

Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракі заявив, що Тегеран планує відмовитися від зобов'язань щодо ліміту на збагачення урану в рамках ядерної угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, Іран порушить встановлений ядерною угодою ліміт на збагачення урану. Аракі додав, що Тегеран прагне зберегти угоду, але в чергове звинуватив європейські країни в тому, що вони не дотримуються своїх зобов'язань.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він і президент Ірану Хасан Рухані домовилися шукати умови для відновлення діалогу з іранського ядерного питання. Сторони домовилися до 15 липня вивчити умови для відновлення діалогу.

Крім того, у травні Іран заявив, що скоротить свої зобов'язання з ядерної угоди, так як інші країни-учасниці договору не вжили заходів для захисту Тегерана від санкцій США.

Відзначимо, угода була укладена в 2015 році, і згідно з документом Іран погодився на 97% скоротити запаси збагаченого урану в обмін на зняття санкцій. У 2018 році президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів Вашингтон з ядерної угоди і ввів санкції відносно Тегерана.