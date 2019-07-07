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Макрон согласовал с президентом Ирана возобновление ядерных переговоров

Новости » Политика    07.07.2019 - 04:47
Макрон согласовал с президентом Ирана возобновление ядерных переговоров
Фото: Эммануэль Макрон (Michele Tantussi/Getty Images)

Условия для возобновления переговоров изучат до 15 июля

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он и президент Ирана Хасан Рухани договорились искать условия для возобновления диалога по иранскому ядерному вопросу. Об этом сообщает Reuters.

Стороны договорились до 15 июля изучить условия для возобновления диалога.

"Президент согласился со своим иранским коллегой изучить до 15 июля условия для возобновления диалога между сторонами", - говорится в заявлении офиса Макрона.

В заявлении добавлено, что Макрон продолжит переговоры с иранскими властями и другими заинтересованными сторонами об "участии в снижении напряженности, связанной с иранской ядерной проблемой".

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Рухани пригрозил участникам ядерной сделки нарастить обогащение урана до уровня свыше разрешенных 3,67%, если они не выполнят свои обязательства.

В мае Иран заявил, что сократит свои обязательства по ядерной сделке, так как остальные страны-участницы соглашения сделки не приняли меры для защиты Тегерана от санкций США. Отметим, сделка была заключена в 2015 году, и согласно документу Иран согласился на 97% сократить запасы обогащенного урана в обмен на снятие санкций. В 2018 году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел Вашингтон из ядерной сделки и ввел санкции в отношении Тегерана. 

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