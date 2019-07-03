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Иран пригрозил нарастить уровень обогащения урана

Новости » Политика    03.07.2019 - 12:59
Иран пригрозил нарастить уровень обогащения урана
Фото: Хасан Рухани (flickr.com/un_photo)

Иран перестанет полностью соблюдать обязательства по уровню обогащения урана с 16 июля

Президент Ирана Хасан Рухани пригрозил участникам ядерной сделки нарастить обогащение урана до уровня свыше разрешенных 3,67%, если они не выполнят свои обязательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство IRIB.

По словам Рухани, Иран перестанет полностью соблюдать обязательства по уровню обогащения урана с 16 июля.

"Начиная с этого дня, мы обратим условия по работе ядерного реактора в Араке до первоначальных (до ядерной сделки этот реактор позволял получать плутоний для ядерного оружия, - ред.)", - сказал Рухани.

Напомним, ранее страны Европейского союза призвали Иран отменить решение по наращиванию запасов обогащенного урана. Дипломатические лидеры ЕС, Франции, Великобритании и Германии призвали Иран "свернуть этот шаг и воздерживаться от дальнейших мер, подрывающих ядерную сделку".

В мае Иран заявил, что сократит свои обязательства по ядерной сделке, так как остальные страны-участницы соглашения сделки не приняли меры для защиты Тегерана от санкций США. Отметим, сделка была заключена в 2015 году, и согласно документу Иран согласился на 97% сократить запасы обогащенного урана в обмен на снятие санкций. В 2018 году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел Вашингтон из ядерной сделки и ввел санкции в отношении Тегерана. 
 

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