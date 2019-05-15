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Иран официально прекратил выполнение части обязательств по ядерной сделке

Новости » Политика    15.05.2019 - 10:00
Иран официально прекратил выполнение части обязательств по ядерной сделке
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

В течение нескольких дней будет публично объявлено о предпринятых шагах, пишет ISNA

Иран в соответствии с указанием Высшего совета национальной безопасности официально прекратил выполнять ряд обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который был подписан в 2015 году. Об этом сообщило в среду иранское агентство ISNA.

По информации издания, "в течение нескольких дней будет публично объявлено о предпринятых шагах". Источник уточнил, что планируется допустить представителей СМИ на объекты в Араке и Натанзе.

Напомним, Иран отказался выполнять некоторые обязательства в рамках ядерной сделки, соответствующие уведомления направлены послам Германии, Британии, Китая и России. В то же время на данный момент не уточняется, от каких именно обязательств отказалась иранская сторона. Предполагается, что она могла на два месяца приостановить продажу обогащенного урана и тяжелой воды.

По данным СМИ, Тегеран детально проинформировал о деталях своего решения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини как координатора сделки по ядерной программе.

До этого Госдеп США сообщил о возможных новых санкциях против Ирана. Санкции могут ввести из-за расширения территории атомной электростанции "Бушер". Она, по данным Госдепа, начала расширяться за пределы реакторного блока.

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