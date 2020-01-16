Иран обогащает больше урана, чем до подписания ядерной сделки

Иран на данный момент обогащает больше урана, чем до подписания ядерной сделки в 2015 году. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, передает Reuters.

По его словам, Тегеран продолжает увеличивать объемы обогащения урана, несмотря на увеличение давления на Иран со стороны мировых держав.

"Мы обогащаем больше урана, чем до того, как сделка была достигнута. Давление на Иран возросло, но мы продолжаем прогрессировать", - сообщил Рухани.

При этом президент Ирана отметил, что Тегеран не рассматривает полный выход из ядерной сделки.

Напомним, 5 января Тегеран заявил об отказе от основного обязательства по ядерному соглашению 2015 года. В частности, Иран отказался соблюдать ограничения по обогащению урана.

Впоследствии Франция, Германия и Великобритания запустили механизм разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном. Запуск механизма разрешения споров означает формальное обвинение Ирана в нарушении ядерной сделки. При этом в совместном заявлении европейских стран говорится, что они не присоединяются к кампании по оказанию максимального давления на Иран.

Также РБК-Украина писало, что Рухани отклонил идею новой сделки по урегулированию ядерного вопроса в интересах президента США Дональда Трампа. Иран готов вернуться к выполнению ядерной сделки лишь после отмены санкций со стороны США.