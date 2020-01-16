ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Иран угрожает европейским войскам на Ближнем Востоке

Новости » В мире     16.01.2020 - 09:42
Иран угрожает европейским войскам на Ближнем Востоке
Фото: Хасан Рухани на заседании правительства (irna.ir)

Президент Ирана заявил, что европейским войскам угрожает опасность в случае запуска механизма урегулирования спора в ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Рухани предупредил, что европейские войска могут оказаться в опасности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

По его словам, если Великобритания, Германия и Франция запустят механизм урегулирования спора в ядерной сделке (JCPOA), который может привести к новым санкциям против Ирана, то европейские солдаты "окажутся в опасности".

"Сегодня американский солдат в опасности, завтра европейский солдат может быть в опасности", - сказал Рухани. После того, как США убили иранского генерала Касема Сулеймани, Иран заявил, что больше не привержен этой сделке.

Как писало РБК-Украина, Рухани также заявил, что отсутствие безопасности на Ближнем Востоке никому не выгодно, но в то же время обвинил в отсутствии безопасности в регионе Европу, Азию и США.

"Я четко заявляю миру, что отсутствие безопасности в регионе никому не приносит пользы. Небезопасность этого региона чувствительна и важна для всего мира. Я также рассказал об этом различным чиновникам, которые говорили со мной в эти дни. Отсутствие безопасности происходит за счет Европы, Азии, самой Америки и всех остальных", - сказал он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о санкциях после того, как иранские военные осуществили ракетный обстрел военных баз США в Ираке, который были местью за убийство Сулеймани. Иран позже заявил о значительных убытках для экономики страны из-за санкций США. Ущерб оценивается в сотни миллиардов долларов.

Американские военные возобновили операцию против боевиков ИГ в Ираке Канада подключилась к расследованию крушения "МАУ" в Иране
Новости Украины ЕвропаИранБлижний восток
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь