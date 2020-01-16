Иран угрожает европейским войскам на Ближнем Востоке

Фото: Хасан Рухани на заседании правительства (irna.ir)

Президент Ирана заявил, что европейским войскам угрожает опасность в случае запуска механизма урегулирования спора в ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Рухани предупредил, что европейские войска могут оказаться в опасности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

По его словам, если Великобритания, Германия и Франция запустят механизм урегулирования спора в ядерной сделке (JCPOA), который может привести к новым санкциям против Ирана, то европейские солдаты "окажутся в опасности".

"Сегодня американский солдат в опасности, завтра европейский солдат может быть в опасности", - сказал Рухани. После того, как США убили иранского генерала Касема Сулеймани, Иран заявил, что больше не привержен этой сделке.

Как писало РБК-Украина, Рухани также заявил, что отсутствие безопасности на Ближнем Востоке никому не выгодно, но в то же время обвинил в отсутствии безопасности в регионе Европу, Азию и США.

"Я четко заявляю миру, что отсутствие безопасности в регионе никому не приносит пользы. Небезопасность этого региона чувствительна и важна для всего мира. Я также рассказал об этом различным чиновникам, которые говорили со мной в эти дни. Отсутствие безопасности происходит за счет Европы, Азии, самой Америки и всех остальных", - сказал он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о санкциях после того, как иранские военные осуществили ракетный обстрел военных баз США в Ираке, который были местью за убийство Сулеймани. Иран позже заявил о значительных убытках для экономики страны из-за санкций США. Ущерб оценивается в сотни миллиардов долларов.