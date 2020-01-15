Иран отверг идею новой ядерной сделки Трампа

Фото: Хасан Рухани (flickr.com)

Иран готов вернуться к выполнению ядерной сделки лишь после отмены санкций со стороны США

Президент Ирана Хасан Рухани отклонил идею новой сделки по урегулированию ядерного вопроса в интересах президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

По словам Рухани, данное предложение является "странным". Кроме этого иранский президента раскритиковал Трампа, заявив, что он всегда нарушал обещания.

"Этот господин премьер-министр (Борис Джонсон - ред.) в Лондоне, я не знаю, как он думает. Он говорит, что давайте отложим ядерную сделку и приведем в действие план Трампа. Если вы сделаете неправильный шаг, это нанесет вам ущерб. Выберите правильный путь. Правильный путь - вернуться к ядерной сделке", - заявил Рухани.

При этом он заявил, что Иран не планирует создать ядерное оружие, а возвращение к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе возможно после отмены санкций со стороны США.

"Вся наша деятельность находится под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", - сказал Рухани.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допускает замену ядерной сделки с Ираном на новую на условиях президента США Дональда Трампа. По его словам, если стороны откажутся от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, то понадобится замена.

В начале года, 5 января, Тегеран заявил об отказе от основного обязательства по ядерному соглашению 2015 года в отношении объемов обогащенного урана. При этом Иран готов и дальше сотрудничать с МАГАТЭ.