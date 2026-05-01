Іран обіцяє "тривалі та болісні удари" по позиціях США за двох умов

Водночас видання пише, що зусилля щодо врегулювання конфлікту зайшли в глухий кут: з 8 квітня діє припинення вогню, але Іран все ще блокує протоку у відповідь на військово-морську блокаду США експорту іранської нафти, яка є економічною рятівною артерією Тегерана.

Президент США Дональд Трамп мав у четвер заслухати брифінг щодо планів серії нових військових ударів, щоб змусити Іран до переговорів про припинення конфлікту, повідомив агентству Reuters американський чиновник.

Такі варіанти давно були частиною планування США, але повідомлення про запропонований брифінг, вперше опубліковані новинним сайтом Axios пізно в середу, спочатку призвели до значного зростання цін на нафту, причому ціна на еталонну нафту марки Brent в якийсь момент перевищила 126 доларів за барель. Пізніше вона впала приблизно до 114 доларів.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив у четвер увечері, що нерозумно очікувати швидких результатів від переговорів зі США, повідомляє офіційне інформаційне агентство IRNA.

"Очікування досягнення результату за короткий час, незалежно від того, хто є посередником, на мою думку, не дуже реалістичне", – цитують його слова.

Пізно в четвер у деяких районах столиці Ірану Тегерана було чути активність протиповітряної оборони, повідомило напівофіційне іранське інформаційне агентство Mehr, а інформаційне агентство Tasnim повідомило, що засоби протиповітряної оборони атакували невеликі дрони та безпілотні літальні апарати розвідки.