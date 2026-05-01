Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Иран обещает "длительные и болезненные удары" по позициям США при двух условиях

08:00 01.05.2026 Пт
2 мин
Блокировка Ормузского пролива Штатами - одна из причин недовольства Тегерана
aimg Юлия Маловичко
Иллюстративное фото: флаг Ирана (Getty Images)

Иран заявил, что ответит "длительными и болезненными ударами" по позициям США, если Вашингтон возобновит атаки и подтвердит свои претензии на Ормузский пролив, что усложнит планы США по созданию коалиции для восстановления водного пути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В то же время издание пишет, что усилия по урегулированию конфликта зашли в тупик: с 8 апреля действует прекращение огня, но Иран все еще блокирует пролив в ответ на военно-морскую блокаду США экспорта иранской нефти, которая является экономической спасительной артерией Тегерана.

Президент США Дональд Трамп должен был в четверг заслушать брифинг по планам серии новых военных ударов, чтобы заставить Иран к переговорам о прекращении конфликта, сообщил агентству Reuters американский чиновник.

Такие варианты давно были частью планирования США, но сообщения о предложенном брифинге, впервые опубликованные новостным сайтом Axios поздно в среду, сначала привели к значительному росту цен на нефть, причем цена на эталонную нефть марки Brent в какой-то момент превысила 126 долларов за баррель . Позже она упала примерно до 114 долларов.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил в четверг вечером, что глупо ожидать быстрых результатов от переговоров с США, сообщает официальное информационное агентство IRNA.

"Ожидание достижения результата за короткое время, независимо от того, кто является посредником, по моему мнению, не очень реалистично", - цитируют его слова.

Поздно в четверг в некоторых районах столицы Ирана Тегерана была слышна активность противовоздушной обороны, сообщило полуофициальное иранское информационное агентство Mehr, а информационное агентство Tasnim сообщило, что средства противовоздушной обороны атаковали небольшие дроны и беспилотные летальные аппараты разведки.

Как известно, недавноИран предложил США свой план примирения, в который входило разблокирование Вашингтоном Ормузского пролива и перенос на потом вопроса ядерной программы.

Однако США не принимают такую позицию - наоборот, скорее противоположную. Пока продолжения переговоров официально нет, но стороны общаются между собой.

