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Иран назначил преемника Сулеймани

Новости » Политика     03.01.2020 - 13:22
Иран назначил преемника Сулеймани
Иллюстративное фото (Sean Gallup/Getty Images)

По словам Али Хаменеи, задачи спецподразделения "останутся неизменными"

Руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи пятницу, 3 января, назначил преемника генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, который был убит в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, командующем спецподразделения "Аль-Кудс" стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани.

Как говорится в заявлении Хаменеи, задачи спецподразделения "останутся неизменными".

Напомним, ночью 3 января три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрелов погибли восьмь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

Позже в Пентагоне подтвердили причастность США к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира иранского спецназа "Кудс" генерала Касима Сулеймани.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал "актом международного терроризма" операцию Вооруженных сил США в Багдаде, в ходе которой был убит генерал-майор Касем Сулеймани.

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