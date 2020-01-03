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Іран призначив наступника Сулеймані

Новини » Політика     03.01.2020 - 13:22
Іран призначив наступника Сулеймані
Ілюстративне фото (Sean Gallup/Getty Images)

За словами Алі Хаменеї, завдання спецпідрозділу "залишаться незмінними"

Керівник і духовний лідер Ісламської Республіки аятолла Алі Хаменеї п'ятницю, 3 січня, призначив наступника генерала Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані, який був убитий в результаті ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, командуючому спецпідрозділу "Аль-Кудс" став заступник Сулеймані, бригадний генерал Есмаїл Каани.

Як йдеться в заяві Хаменеї, завдання спецпідрозділу "залишаться незмінними".

Нагадаємо, вночі 3 січня три ракетні удари були завдані по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули восьмеро людей, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані.

Пізніше в Пентагоні підтвердили причетність США до ракетним ударам по околицях аеропорту в Багдаді і загибелі командира іранського спецназу "Кудс" генерала Касіма Сулеймані.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф назвав "актом міжнародного тероризму" операцію Збройних сил США в Багдаді, в ході якої був убитий генерал-майор Касем Сулеймані.

Президент Ірану прокоментував ліквідацію генерала Сулеймані США заявили про свою причетність до ракетних ударів в Багдаді
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