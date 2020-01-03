Президент Ирана прокомментировал ликвидацию генерала Сулеймани

Фото: Хасан Рухани (flickr.com/un_photo)

По словам Рухани, убийство Сулеймани лишь демонстрирует беспомощность политики США в регионе

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что ликвидация генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани укрепит решимость Тегерана противостоять Соединенным Штатам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рухани.

По его словам, что смерть Сулеймани "удвоит решимость великого народа Ирана и других свободных народов региона выстоять против жадности США и защитить ценности ислама".

"Нет сомнений в том, что великий народ Ирана и другие свободные народы в регионе отомстят за это ужасное злодеяние преступной Америки", - добавил он.

Также он отметил, что убийство Сулеймани лишь демонстрирует беспомощность политики Соединенных Штатов в регионе.

Напомним, ночью 3 января три ракетных удара были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрелов погибли восьмь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касим Сулеймани.

Позже в Пентагоне подтвердили причастность США к ракетным ударам по окрестностям аэропорта в Багдаде и гибели командира иранского спецназа "Кудс" генерала Касима Сулеймани.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал "актом международного терроризма" операцию Вооруженных сил США в Багдаде, в ходе которой был убит генерал-майор Касем Сулеймани.